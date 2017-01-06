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17:15 (мск), источник: 112.ua

Суд арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль Януковича

Решение было принято по прошению прокуратуры 29 декабря 2016 года.

Источник: 112.ua

Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщают «Українські новини» со ссылкой на определение суда от 29 декабря 2016 года.

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Согласно документу, Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом. В частности, арестовать жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Суд удовлетворил это ходатайство в полном объеме. Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле «беркутовцев» генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Луценко заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в РФ. После этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления.

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