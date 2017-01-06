Проверка е-деклараций чиновников: НАБУ начало три новых расследования

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования управления аналитики и обработки информации НАБУ.

Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации главой одной из районных государственных администраций, а также об умышленном непредставлении е-декларации другим главой райгосадминистрации внесена в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368−2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно — представителя судебной ветви власти.

В декабре НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств. Досудебное расследование продолжается.