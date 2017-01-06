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17:31 (мск), источник: Publika.md

Новый фигурант «дела Платона» объявлен в международный розыск

Помощник рейдера номер один Вячеслава Платона объявлен в международный розыск по требованию антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Publika.md

Константина Попушоя подозревают в пособничестве в отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщает портал Deschide.md, Константин Попушой нанёс стране ущерб государству минимум в три миллиона долларов.

Схема преступлений Платона и Попушоя заключалась в следующем: Платон, через контракты подставными фирмами выводил деньги из трёх банков. В то же время Константин Попушой регистрировал на подставных лиц компании из офшорных зон Южной Америки, Великобритании и т. д. Среди них: INTERCHEM ENTERPRISE LTD (владелец Алина Резниченко, гражданка Молдовы) GREXTON SUPPORT LP (владелец Оксана Рева, гражданка Молдовы).

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