Новый фигурант «дела Платона» объявлен в международный розыск
Помощник рейдера номер один Вячеслава Платона объявлен в международный розыск по требованию антикоррупционной прокуратуры.
Помощник рейдера номер один Вячеслава Платона объявлен в международный розыск по требованию антикоррупционной прокуратуры.
Константина Попушоя подозревают в пособничестве в отмывании денег в особо крупных размерах.
Как сообщает портал Deschide.md, Константин Попушой нанёс стране ущерб государству минимум в три миллиона долларов.
Схема преступлений Платона и Попушоя заключалась в следующем: Платон, через контракты подставными фирмами выводил деньги из трёх банков. В то же время Константин Попушой регистрировал на подставных лиц компании из офшорных зон Южной Америки, Великобритании