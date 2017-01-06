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18:24 (мск), источник: Noi.md

Дьяков: Заявления Додона ставят нас в деликатную ситуацию

Заявления президента Игоря Додона на встрече в Бендерах с Вадимом Красносельским ставят власти в деликатную ситуацию, утверждает почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков, цитируемый Noi.md.

Источник: Noi.md

Политик говорит, что он не имеет ничего против того, что Игорь Додон отправился на встречу с Красносельским, но отметил, что президент должен быть осторожнее в заявлениях.

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«Проблема не в том, что Додон встретился с лидером Тирасполя, а в многочисленных заявлениях, которые слишком щедры и оптимистичны. Он не только себя, но всех нас поставил в деликатную ситуацию. Мы это почувствуем особенно спустя некоторое время…», прокомментировал Дьяков в социальной сети.

«Я считаю, что приднестровская проблема не должна быть гонкой, в любом случае президент в одиночку ничего не может решить…», добавил Дьяков.

4 января текущего года Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую встречу, на которой обсуждались вопросы свободы передвижения жителей Приднестровья, признания документов об образовании, выданных учебными заведениями Приднестровья, вопросы, касающиеся телекоммуникаций и восстановления железнодорожного сообщения между двумя берегами Днестра.

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