Дьяков: Заявления Додона ставят нас в деликатную ситуацию

Политик говорит, что он не имеет ничего против того, что Игорь Додон отправился на встречу с Красносельским, но отметил, что президент должен быть осторожнее в заявлениях.

«Проблема не в том, что Додон встретился с лидером Тирасполя, а в многочисленных заявлениях, которые слишком щедры и оптимистичны. Он не только себя, но всех нас поставил в деликатную ситуацию. Мы это почувствуем особенно спустя некоторое время…», прокомментировал Дьяков в социальной сети.

«Я считаю, что приднестровская проблема не должна быть гонкой, в любом случае президент в одиночку ничего не может решить…», добавил Дьяков.

4 января текущего года Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую встречу, на которой обсуждались вопросы свободы передвижения жителей Приднестровья, признания документов об образовании, выданных учебными заведениями Приднестровья, вопросы, касающиеся телекоммуникаций и восстановления железнодорожного сообщения между двумя берегами Днестра.