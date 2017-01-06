Лишение Бэсеску гражданства будет рассмотрено Конституционным судом

Депутат ЛДПМ Григорий Кобзак обратился в КС с просьбой признать упомянутый указ неконституционным. По словам депутата, в 2002 году КС постановил, что лишение гражданства по политическим причинам является незаконным.

Он также отметил в своем запросе, что указ Игоря Додона нарушает и другие конституционные положения. По его словам, Траяна Бэсеску публично обвинили в совершении некоторых действий без решения суда, то есть был нарушен принцип презумпции невиновности.