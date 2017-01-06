Лишение Бэсеску гражданства будет рассмотрено Конституционным судом
Указ президента Игоря Додона о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства был оспорен в Конституционном суде, отмечает Noi.md.
Указ президента Игоря Додона о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства был оспорен в Конституционном суде, отмечает Noi.md.
Депутат ЛДПМ Григорий Кобзак обратился в КС с просьбой признать упомянутый указ неконституционным. По словам депутата, в 2002 году КС постановил, что лишение гражданства по политическим причинам является незаконным.
Он также отметил в своем запросе, что указ Игоря Додона нарушает и другие конституционные положения. По его словам, Траяна Бэсеску публично обвинили в совершении некоторых действий без решения суда, то есть был нарушен принцип презумпции невиновности.
«Я подал этот запрос, потому что, по моему глубокому убеждению, Траян Бэсеску является хорошим и искренним другом Республики Молдова и ее гражданином. Кроме того, в своем качестве жителя Хынчештского района я ценю личное участие
В начале этой недели Игорь Додон подписал указ о лишении Траяна Бэсеску гражданства нашей страны на том основании, что в процедуре предоставления гражданства не были соблюдены положения закона. Бывший президент Румынии объявил, что оспорит решение в Высшей судебной палате.