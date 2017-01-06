Латвийские политики судятся из-за языка
Трое депутатов латвийских самоуправлений судятся с Центром государственного языка
Трое депутатов латвийских самоуправлений судятся с Центром государственного языка
Все трое не понимают, почему русскоязычные политики должны говорить с русскоязычным электоратом на латышском языке.
В отношении депутата Даугавпилсcкой думы Владислава Боярунса и депутата Инчукалнсcкой думы Екатерины Шароки приняты неблагоприятные для них решения в первой инстанции.
Оба политика их обжалуют. Депутат Балвской думы Иван Баранов был вынужден сложить мандат после решения Верховного суда, он готовит иск в конституционный суд.
Депутат Боярунc готов судиться в Европейском суде по правам человека, если это понадобится.
В Центре государственного языка не считают проблему незнания массовой, а также признают: еще несколько политиков выучили государственный язык после первого предупреждения. До судов дошли только трое.
Центр государственного языка в Латвии — надзорный орган, подведомственный министерству юстиции, он занимается проверкой соблюдения
Закон или демография?
Согласно латвийскому законодательству, депутат должен знать государственный язык на высшую категорию и употреблять его в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей.
Данные требования не дифференцируют самоуправления в зависимости от плотности коренного латышского населения: употреблять государственный язык в полном объеме должны в том числе те русскоязычные политики, которые живут в русскоязычных городах.
Проверить все это может Центр государственного языка (ЦГЯ) — например, на основе анонимных соообщений граждан.
Если обнаружатся проблемы, депутату дадут срок на исправление, причем курсы латышского оплачивают власти.
Если и это не поможет, ЦГЯ через суд может потребовать приостановить мандат.
Ранее латвийское законодательство требовало от кандидата в депутаты удостоверение о владении государственным языком.
Однако под давлением международных инстанций, включая Европейский суд по правам человека, местные власти отменили эту норму.
Позже парламент Латвии принял норму о том, что уже избранного политика могут лишить мандата за недостаточное использование латышского. Для этого требуется решение суда.
Зачем депутату латышский?
Все трое политиков, уличенных в незнании государственного языка, утверждают, что оценка ЦГЯ ошибочна.
У всех троих есть удостоверения о знании государственного языка — правда, не всегда на высшую категорию.
Они полагают, что депутату совершенно не нужно знать государственный язык идеально, особенно если он живет в преимущественно русскоязычном городе.
«На высшую категорию, может, нужно в министерствах, руководителям
Екатерина Шарока согласна с тем, что знает язык не идеально. Однако это ей не мешает, поскольку электорат — также русскоязычный.
«А кто должен быть депутатом в русском городе? Все обязательно латыши?» — говорит она Русской службе
По словам Владислава Боярунса, его заподозрили не столько в незнании госязыка, сколько в том, что он им не пользуется.
Однако тут он своей вины не видит.
«В нашем городе большинство — русскоязычные старики и старухи, которые не знают латышского. На каком языке мне с ними говорить, если они говорят со мной на русском?» — рассказывает политик Русской службе
А если учить некому?
Все трое политиков, попавших в поле зрения ЦГЯ, утверждают, что возможности выучить латышский в совершенстве у них не было.
По словам Екатерины Шароки, она приехала в Латвию с Украины 38 лет назад, и в местном университете латышскому ее никто не учил.
А сейчас, проживая в городе с преимущественно русским населением, она не слышала, чтобы
Иван Баранов, в свою очередь, живет в городе, где 80% — латыши. Но и он не смог найти себе учителя.
«Очень сложно. В свое время — три месяца — я ходил к пенсионерке. Опытная, конечно, но она 1934 года рождения, с трудом преподавала. Есть еще курсы от биржи по безработице, но у меня нет времени на такие курсы», — говорит он Русской службе
Владислав Боярунс признает, что совершенствует латышский при помощи интернета.
«Я не говорю, что его не надо знать. Но учитывая специфику нашего города, получить тут практику довольно сложно», — утверждает политик.
Оксана Антоненко