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18:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Латвийские политики судятся из-за языка

Трое депутатов латвийских самоуправлений судятся с Центром государственного языка из-за недостаточно хорошего владения латышским языком.

Источник: Reuters

Все трое не понимают, почему русскоязычные политики должны говорить с русскоязычным электоратом на латышском языке.

В отношении депутата Даугавпилсcкой думы Владислава Боярунса и депутата Инчукалнсcкой думы Екатерины Шароки приняты неблагоприятные для них решения в первой инстанции.

Оба политика их обжалуют. Депутат Балвской думы Иван Баранов был вынужден сложить мандат после решения Верховного суда, он готовит иск в конституционный суд.

Депутат Боярунc готов судиться в Европейском суде по правам человека, если это понадобится.

В Центре государственного языка не считают проблему незнания массовой, а также признают: еще несколько политиков выучили государственный язык после первого предупреждения. До судов дошли только трое.

Центр государственного языка в Латвии — надзорный орган, подведомственный министерству юстиции, он занимается проверкой соблюдения нормативно-правовых актов в сфере государственного языка.

Закон или демография?

Согласно латвийскому законодательству, депутат должен знать государственный язык на высшую категорию и употреблять его в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей.

Данные требования не дифференцируют самоуправления в зависимости от плотности коренного латышского населения: употреблять государственный язык в полном объеме должны в том числе те русскоязычные политики, которые живут в русскоязычных городах.

Проверить все это может Центр государственного языка (ЦГЯ) — например, на основе анонимных соообщений граждан.

Если обнаружатся проблемы, депутату дадут срок на исправление, причем курсы латышского оплачивают власти.

Если и это не поможет, ЦГЯ через суд может потребовать приостановить мандат.

Ранее латвийское законодательство требовало от кандидата в депутаты удостоверение о владении государственным языком.

Однако под давлением международных инстанций, включая Европейский суд по правам человека, местные власти отменили эту норму.

Позже парламент Латвии принял норму о том, что уже избранного политика могут лишить мандата за недостаточное использование латышского. Для этого требуется решение суда.

Зачем депутату латышский?

Все трое политиков, уличенных в незнании государственного языка, утверждают, что оценка ЦГЯ ошибочна.

У всех троих есть удостоверения о знании государственного языка — правда, не всегда на высшую категорию.

Они полагают, что депутату совершенно не нужно знать государственный язык идеально, особенно если он живет в преимущественно русскоязычном городе.

«На высшую категорию, может, нужно в министерствах, руководителям каких-то ведомств. Коренные латыши тоже не знают все правописания. Я рядовой депутат, мне достаточно того, что я знаю — чтобы два раза в неделю заседать на комитетах и в думе. Я все понимаю», — говорит Русской службе Би-би-си Иван Баранов.

Екатерина Шарока согласна с тем, что знает язык не идеально. Однако это ей не мешает, поскольку электорат — также русскоязычный.

«А кто должен быть депутатом в русском городе? Все обязательно латыши?» — говорит она Русской службе Би-би-си.

По словам Владислава Боярунса, его заподозрили не столько в незнании госязыка, сколько в том, что он им не пользуется.

Однако тут он своей вины не видит.

«В нашем городе большинство — русскоязычные старики и старухи, которые не знают латышского. На каком языке мне с ними говорить, если они говорят со мной на русском?» — рассказывает политик Русской службе Би-би-си.

А если учить некому?

Все трое политиков, попавших в поле зрения ЦГЯ, утверждают, что возможности выучить латышский в совершенстве у них не было.

По словам Екатерины Шароки, она приехала в Латвию с Украины 38 лет назад, и в местном университете латышскому ее никто не учил.

А сейчас, проживая в городе с преимущественно русским населением, она не слышала, чтобы кто-то ходил на курсы госязыка.

Иван Баранов, в свою очередь, живет в городе, где 80% — латыши. Но и он не смог найти себе учителя.

«Очень сложно. В свое время — три месяца — я ходил к пенсионерке. Опытная, конечно, но она 1934 года рождения, с трудом преподавала. Есть еще курсы от биржи по безработице, но у меня нет времени на такие курсы», — говорит он Русской службе Би-би-си.

Владислав Боярунс признает, что совершенствует латышский при помощи интернета.

«Я не говорю, что его не надо знать. Но учитывая специфику нашего города, получить тут практику довольно сложно», — утверждает политик.

Оксана Антоненко, Рига

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