Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым
Сегодня православные восточного обряда празднуют Сочельник.
Сегодня православные восточного обряда празднуют Сочельник.
Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление традиционно размещено на странице президента в Facebook.
«С Рождеством Христовым! Искренне поздравляю всех украинцев с великим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым!
За праздничным столом образов предлагаю в первую очередь помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от
Напомним, что сегодня православные восточного обряда празднуют Сочельник. В соборах и церквях уже проходят Рождественские богослужения.