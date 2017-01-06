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19:03 (мск), источник: 112.ua

Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым

Сегодня православные восточного обряда празднуют Сочельник.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление традиционно размещено на странице президента в Facebook.

«С Рождеством Христовым! Искренне поздравляю всех украинцев с великим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым!

За праздничным столом образов предлагаю в первую очередь помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил беречь их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла. Христос родился! Славим Его! — сказано в поздравлении президента.

Напомним, что сегодня православные восточного обряда празднуют Сочельник. В соборах и церквях уже проходят Рождественские богослужения.

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