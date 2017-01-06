Порошенко с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым

Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление традиционно размещено на странице президента в Facebook.

«С Рождеством Христовым! Искренне поздравляю всех украинцев с великим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым!