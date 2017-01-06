Саакашвили требует беспрепятственного въезда в Грузию

Данное заявление в социальной сети Facebook Саакашвили сделал после того, как согласно решению апелляционного суда, в пятницу бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава был сокращен срок тюремного наказания по делу превышения служебных полномочий и он вышел на свободу.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по делу о превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. Представители грузинских властей обещают арестовать его сразу же после того, как он переступит границу Грузии.

«Я рад, что Угулава встретит Рождество в кругу своей семьи и друзей… его заключение было не чем иным, как личная месть олигарха. В тоже время, никто не сомневается в том, что подобные решения принимают ни прокуроры, адвокаты или судьи, а это личные решения Бидзины Иванишвили… Поэтому мы должны потребовать у него немедленно освободить остальных политзаключенных и дать мне возможность без препятствий въехать в Грузию и принять участие на съезде партии “Единое национальное движение” 20 января (партия, основанная Саакашвили — ред.) », — пишет Саакашвили.

После прихода к власти в Грузии по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года ранее оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» ряд бывших чиновников ─ представителей президентской партии «Единое национальное движение» (ЕНД) ─ были привлечены к уголовной ответственности. «Нацдвижение» неоднократно обвиняло новые власти в политическом преследовании. «Грузинская мечта» все эти обвинения категорически отрицает, заявляя, что «в стране идет восстановление справедливости».