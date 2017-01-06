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20:04 (мск), источник: РИА Новости

Советник Трампа объяснила, почему Москва не желала победы республиканца

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что Россия не желала победы республиканца на выборах, так как его политика идет вразрез с интересами Москвы, передает телеканал CNN.

По словам Конуэй, команда проигравшей выборы экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон продолжает заявлять, что Россия хотела, чтобы Трамп победил на выборах.

«Русские не хотели, чтобы его избрали, потому что он очень ясно во время предвыборной кампании и теперь как избранный президент говорил, что собирается модернизировать ядерный арсенал, собирается расширять оборонный бюджет, он собирается развивать нефтегазовую отрасль — все это против российской экономики и военных интересов», — сказала Конуэй.

Она отметила, что Трамп был избран президентом, потому что американцы захотели более жесткого лидера в Белом Доме и более жесткого главнокомандующего.

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