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20:30 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Полторак объявил выговор офицерам командования АТО

Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования АТО за ненадлежащую перевозку военнослужащих.

Источник: Telegraf.com.ua

Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования антитеррористической операции за ненадлежащее размещение и перевозку военнослужащих — участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Об этом сообщает «Украинская правда» в пятницу советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

По словам Бирюкова, приказом министра обороны наказано 7 офицеров высшего звена командования АТО, включая строгий выговор одному генерал-лейтенанту. После награждения бойцов 54-й бригады в Мариуполе президент Петро Порошенко дал распоряжение министру обороны доставить их в места дислокации на вертолете, но этому помешали погодные условия.

«Попытка была — в штабе АТО есть телеграмма из Мариуполя об отправке вертушки. И действительно погода была нелетная и никто в этой стране не может заставить пилотов лететь, если у них нет допуска по погодным условиям», — пишет советник президента. В автомобиле КрАЗ не работали три обогревателя из трех.

«Такую машину нельзя было выпускать в рейс», — пишет Бирюков.

Таким образом военные были вынуждены встречать Новый год в аэропорту Мариуполя.

«Можно было проблемой перевозки 1-го января заняться оперативнее, а не после того, как молнии засверкали по всем фронтам», — добавил он.

Полторак в свою очередь сообщил в Facebook, что знакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих — участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.

«Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания», — написал он.

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