Полторак объявил выговор офицерам командования АТО
Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования АТО за ненадлежащую перевозку военнослужащих.
Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования АТО за ненадлежащую перевозку военнослужащих.
Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования антитеррористической операции за ненадлежащее размещение и перевозку военнослужащих — участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Об этом сообщает «Украинская правда» в пятницу советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.
По словам Бирюкова, приказом министра обороны наказано 7 офицеров высшего звена командования АТО, включая строгий выговор одному
«Попытка была — в штабе АТО есть телеграмма из Мариуполя об отправке вертушки. И действительно погода была нелетная и никто в этой стране не может заставить пилотов лететь, если у них нет допуска по погодным условиям», — пишет советник президента. В автомобиле КрАЗ не работали три обогревателя из трех.
«Такую машину нельзя было выпускать в рейс», — пишет Бирюков.
Таким образом военные были вынуждены встречать Новый год в аэропорту Мариуполя.
«Можно было проблемой перевозки 1-го января заняться оперативнее, а не после того, как молнии засверкали по всем фронтам», — добавил он.
Полторак в свою очередь сообщил в Facebook, что знакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих — участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.
«Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания», — написал он.