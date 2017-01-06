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20:34 (мск), источник: RNS

Суд в Киеве арестовал имущество Януковича, в том числе его корабль

Печерский районный суд Киева наложил арест на жилой дом, квартиру, два гаража и корабль бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, сообщает издание «Украинские Новости».

Источник: Reuters

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила суд арестовать жилой дом, квартиру, два гаража, два машиноместа и бриг 2000 года постройки. Прокуратура добивалась ареста имущества бывшего президента путем запрета отчуждения и распоряжения им.

Согласно определению суда, Янукович подозревается государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины); пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110); пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437).

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества).

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