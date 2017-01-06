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21:57 (мск), источник: Tengrinews

В Сети появилось видео, на котором Назарбаев подшутил над членами Правительства РК

Также в ходе благотворительного бала с членами Правительства баев подшутил над нынешним годом петуха.

Источник: Tengrinews

В Сети появился видеоролик, на котором Президент Казахстана Нурсултан назарбаев в ходе новогоднего бала в Астане рассказал две шутки. Видео было опубликовано в паблике ZTB_video в Instagram, передает Tengrinews.kz. В ходе торжественного мероприятия, на котором присутствовали все члены Правительства РК, Назарбаев подшутил над нынешним годом петуха. Также в исполнении Президента прозвучала шутка про членов Правительства РК.

«Правительства наше в полном составе решило встретить Новый год в здании Правительства. Потому что есть поверье, где встретишь (Новый год -ред.), там целый год останешься», — так прозвучала шутка на мероприятии.

Напомним, 29 декабря, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новогодний бал в Астане. Обращаясь к присутствующим, Президент отметил, что сегодняшние достижения страны — это результат общего труда и единства всех казахстанцев. Также Назарбаев напомнил о предстоящих в следующем году крупных событиях национального и международного масштабов, среди которых проведение всемирной Универсиады, международной выставки ЭКСПО, саммита Организации исламского сотрудничества.

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