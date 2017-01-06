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21:41 (мск), источник: РИА Новости

Трамп высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги телешоу

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу «Ученик знаменитости».

Источник: РИА Новости

«Вау, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер наголову разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей «машиной рейтингов».

​"И ведь он — звезда кино. И мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его первый сезон с моим. Но это совсем не важно. Он ведь поддерживал Хиллари и Кейсика".

​Дональд Трамп сам некогда был ведущим «Ученика знаменитости», однако руководство канала NBC попросило миллионера покинуть программу из-за его скандальных предвыборных заявлений.

Шоу, в котором звезды помогают собрать деньги на благотворительность, возобновилось в 2017 году.

Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

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