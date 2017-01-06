Трамп высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги телешоу
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу «Ученик знаменитости».
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу «Ученик знаменитости».
«Вау, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер наголову разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей «машиной рейтингов».
"И ведь он — звезда кино. И мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его первый сезон с моим. Но это совсем не важно. Он ведь поддерживал Хиллари и Кейсика".
Дональд Трамп сам некогда был ведущим «Ученика знаменитости», однако руководство канала NBC попросило миллионера покинуть программу
Шоу, в котором звезды помогают собрать деньги на благотворительность, возобновилось в 2017 году.
Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.