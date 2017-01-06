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22:10 (мск), источник: РИА Новости

Конгресс США формально утвердил итоги президентских выборов

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс США на заседании обеих палат в пятницу формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале.

Источник: РИА Новости

Председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков, которые подали свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты.

Так, конгрессмен от Массачусетса Джим Макговерн заявил, что требует отменить выборы в штате Алабама. «Я возражаю против утверждения в штате Алабама на том основании, что голоса выборщиков не были поданы в известных условиях и в регулярном порядке, в особенности учитывая подтвержденные незаконные действия страны России», — заявил Макговерн.

Байден в ответ заявил, что все протесты должны быть поданы законным порядком и содержать подпись сенатора от данного штата, в противном случае они не могут быть приняты к рассмотрению.

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«Люди в ужасе из-за российского вмешательства», — заявила другая выступавшая, представитель Калифорнии, которая требовала отменить итоги голосования выборщиков в Висконсине и Южной Каролине.

«Возражения не могут быть рассмотрены!» — ответил Байден, стуча молотком по трибуне. После этого он отключил выступавшей микрофон.

Протестующие указывали также на «масштабное подавление голосов», имея в виду законы о регистрации избирателей, которые, по мнению демократов, препятствуют волеизъявлению расово-этнических меньшинств и бедных слоев населения.

Во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами конгресса. Байден вновь призывал конгресс к порядку.

Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 голосов у Клинтон, хотя и проиграл Клинтон во всенародном голосовании почти на 3 миллиона голосов избирателей. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
Комментарии
1
александр зыков
Калифорния вообще должна заткнуться , дармоеды , живут на пособия и орут больше всех ...
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