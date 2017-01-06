Конгресс США формально утвердил итоги президентских выборов

Председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков, которые подали свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты.

Так, конгрессмен от Массачусетса Джим Макговерн заявил, что требует отменить выборы в штате Алабама. «Я возражаю против утверждения в штате Алабама на том основании, что голоса выборщиков не были поданы в известных условиях и в регулярном порядке, в особенности учитывая подтвержденные незаконные действия страны России», — заявил Макговерн.

Байден в ответ заявил, что все протесты должны быть поданы законным порядком и содержать подпись сенатора от данного штата, в противном случае они не могут быть приняты к рассмотрению.