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00:18 (мск), источник: Ipress.ua

Минобороны выборочно будут призывать выпускников военных кафедр, — экс-начальник Генштаба

Во время призыва людей, которые закончили обучение на военных кафедрах, надо применять отборочный подход и учитывать место работы призывника.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявил Анатолий Лопата — генерал-полковник, экс-начальник Генштаба Украины, информирует «Общественное».

По словам Анатолия Лопаты, приемные комиссии военного комиссариата, которые играют решающую роль в призовые людей на службу, должны обращать внимание на место работы призывника, уплату налогов, полезность профессии и другие рычаги.

«Надо действовать взвешенно. Если человек, имеет военную подготовку на кафедре, но на сегодня работает, платит налоги, — он удерживает ВСУ. И надо очень внимательно подходить к призыву людей на срочную службу», — отметил экс-начальник Генштаба.

«Люди, которые поступали на военные кафедры в учебных заведениях, думали, что они не будут служить. Поэтому в этом случае такой избирательный подход со стороны Минобороны к призыву людей, которые закончили военные кафедры, целесообразен», — сказал он.

Напомним, что в Вооруженные силы Украины будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военной службы.

Стоит отметить, что Государственная пограничная служба не планирует возвращаться к практике пополнения численности личного состава путем призыва на срочную службу.

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