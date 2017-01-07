Минобороны выборочно будут призывать выпускников военных кафедр, — экс-начальник Генштаба

Об этом заявил Анатолий Лопата — генерал-полковник, экс-начальник Генштаба Украины, информирует «Общественное».

По словам Анатолия Лопаты, приемные комиссии военного комиссариата, которые играют решающую роль в призовые людей на службу, должны обращать внимание на место работы призывника, уплату налогов, полезность профессии и другие рычаги.

«Надо действовать взвешенно. Если человек, имеет военную подготовку на кафедре, но на сегодня работает, платит налоги, — он удерживает ВСУ. И надо очень внимательно подходить к призыву людей на срочную службу», — отметил экс-начальник Генштаба.

«Люди, которые поступали на военные кафедры в учебных заведениях, думали, что они не будут служить. Поэтому в этом случае такой избирательный подход со стороны Минобороны к призыву людей, которые закончили военные кафедры, целесообразен», — сказал он.

Напомним, что в Вооруженные силы Украины будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военной службы.

Стоит отметить, что Государственная пограничная служба не планирует возвращаться к практике пополнения численности личного состава путем призыва на срочную службу.