Разведка США обнародовала доклад о «вмешательстве России» в выборы

В частности, из документа следует, что разведка США «с высокой степенью уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

Американская разведка в пятницу, 6 января, обнародовала незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США, сообщает Reuters. Документ опубликован на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI).

По мнению американской разведки, российский президент преследовал цели «подорвать веру народа в американскую демократию, очернить госсекретаря Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах».

«Кроме того, мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трампа. Когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит на выборах, российская кампания сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства», — говорится в отчете.

СМИ: спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между РФ и WikiLeaks

В своем докладе разведка также сообщает, что «с высокой долей уверенности» ГРУ использовала хакера Guccifer 2.0, а также сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать публичными украденные в ходе кибератак данные, а также распространить их в СМИ.

«Guccifer 2.0, который утверждал, что является независимым румынским хакером, неоднократно на протяжении президентской гонки делал противоречивые и ложные заявления о его вероятной российской принадлежности. Отчеты показывают, что несколько человек свидетельствовали, что Guccifer 2.0 контактировал с журналистами», — говорится в докладе.

В документе также утверждается, что активную работу с WikiLeaks вел телеканал RT.