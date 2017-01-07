Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Госсекретарь США Джон Керри признает, что Россия начала военную операцию в Сирии, чтобы предотвратить захват власти в стране боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и добилась успехов на этом направлении.

Об этом руководитель внешнеполитического ведомства США заявил в пятницу в интервью телекомпании NBC.