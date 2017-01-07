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03:03 (мск), источник: ТАСС

Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии

Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время добиться нормализации ситуации в Сирии можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Госсекретарь США Джон Керри признает, что Россия начала военную операцию в Сирии, чтобы предотвратить захват власти в стране боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и добилась успехов на этом направлении.

Об этом руководитель внешнеполитического ведомства США заявил в пятницу в интервью телекомпании NBC.

Президент (РФ Владимир) Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать (президента Башара) Асада, и потому, что ИГ значительно укрепилась. Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его (Асада. — Прим. ТАСС) и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну.
Джон КерриГоссекретарь США

Керри признал, что такая возможность в то время вызывала беспокойство и у Вашингтона. Он также отметил, что Россия и Иран добилась «серьезных изменений» на этом направлении.

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Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время добиться нормализации ситуации в Сирии можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».

В декабре прошлого года в интервью газете The Boston Globe Керри заявил, что договоренности между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в Сирии и проведении совместных военных операций в стране не были выполнены по вине некоторых членов американской администрации.

Госсекретарь добавил, что верил в успех указанных договоренностей.

Комментарии
1
Владимир Пацак
Керря похоже приготовил ботинки для кувырка в воздухе?
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