Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время добиться нормализации ситуации в Сирии можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».
Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время добиться нормализации ситуации в Сирии можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».
Об этом руководитель внешнеполитического ведомства США заявил в пятницу в интервью телекомпании NBC.
Президент (РФ Владимир) Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать (президента Башара) Асада, и потому, что ИГ значительно укрепилась. Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его (Асада. — Прим. ТАСС) и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну.
Керри признал, что такая возможность в то время вызывала беспокойство и у Вашингтона. Он также отметил, что Россия и Иран добилась «серьезных изменений» на этом направлении.
Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время добиться нормализации ситуации в Сирии можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».
В декабре прошлого года в интервью газете The Boston Globe Керри заявил, что договоренности между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в Сирии и проведении совместных военных операций в стране не были выполнены по вине некоторых членов американской администрации.
Госсекретарь добавил, что верил в успех указанных договоренностей.