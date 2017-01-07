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07:05 (мск), источник: Nur.kz

Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК

Объём добычи сокращен на 20 тысяч баррелей в сутки.

Источник: Nur.kz

Казахстан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК, сообщает телеканал «Астана» со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Иллюстративное изображение с сайта Meydan.TV.

Как пояснил директор департамента развития нефтяной промышленности — Куандык Кулмурзин, с января страна уже сократила объём добычи на 20 тысяч баррелей в сутки, как ранее было оговорено на заседании нефтяного картеля.

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Что касается месторождений за счёт которых достигнуто сокращение, то в Минэнерго эту информацию не уточнили.

До этого глава ведомства — Канат Бозумбаев упоминал о месторождениях в Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В них отмечалось естественное падение добычи. Куандык Кулмурзин, директор Департамента Министерства энергетики РК: На 20 тысяч баррелей мы меньше.

В течение полугодия будет встреча членов ОПЕК и стран-наблюдателей. Еще будет ряд встреч, в ходе которых будет определен механизм контроля, ну и планы на дальнейшие действия: повлияет ли, принесет ли плоды, мы еще не знаем, чем закончится процесс возобновления добычи сланцевой нефти в Америке. надо подождать хотя бы месяц.

Добычу сократила и Саудовская Аравия. Как пишет Wall Street Journal, речь идёт о цифре в 486 тысяч баррелей в сутки. Именно так договаривались страны ОПЕК на заседании 30 ноября.

Члены картеля решили сократить добычу на один миллион двести тысяч баррелей в день, то есть до тридцати двух с половиной миллионов. Что касается стран вне ОПЕК, к которым относится и Казахстан, то они согласовали сокращение в общей сложности на 558 тысяч баррелей в сутки. Основную нагрузку взяла на себя Россия — 300 тысяч баррелей в день. Азербайджан — 35 тысяч, Мексика — сто тысяч баррелей. В настоящее время только две страны объявили о начале выполнения обязательств перед ОПЕК.

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