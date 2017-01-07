Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
Объём добычи сокращен на 20 тысяч баррелей в сутки.
Объём добычи сокращен на 20 тысяч баррелей в сутки.
Казахстан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК, сообщает телеканал «Астана» со ссылкой на Министерство энергетики страны.
Иллюстративное изображение с сайта Meydan.TV.
Как пояснил директор департамента развития нефтяной промышленности — Куандык Кулмурзин, с января страна уже сократила объём добычи на 20 тысяч баррелей в сутки, как ранее было оговорено на заседании нефтяного картеля.
Что касается месторождений за счёт которых достигнуто сокращение, то в Минэнерго эту информацию не уточнили.
До этого глава ведомства — Канат Бозумбаев упоминал о месторождениях в Актюбинской, Кызылординской и
В течение полугодия будет встреча членов ОПЕК и
Добычу сократила и Саудовская Аравия. Как пишет Wall Street Journal, речь идёт о цифре в 486 тысяч баррелей в сутки. Именно так договаривались страны ОПЕК на заседании 30 ноября.
Члены картеля решили сократить добычу на один миллион двести тысяч баррелей в день, то есть до тридцати двух с половиной миллионов. Что касается стран вне ОПЕК, к которым относится и Казахстан, то они согласовали сокращение в общей сложности на 558 тысяч баррелей в сутки. Основную нагрузку взяла на себя Россия — 300 тысяч баррелей в день. Азербайджан — 35 тысяч, Мексика — сто тысяч баррелей. В настоящее время только две страны объявили о начале выполнения обязательств перед ОПЕК.