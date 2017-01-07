В Турции после попытки госпереворота уволены еще шесть тысяч человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Турции в пятницу уволили более шести тысяч госслужащих после попытки государственного переворота, предпринятой 15 июля прошлого года. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его данным, уволены почти 2,7 тысячи полицейских, 1,7 тысячи сотрудников Министерства юстиции, 838 сотрудников Министерства здравоохранения, более 630 академиков и 135 чиновников аппарата по религиозным связям.

5 января был вынесен первый официальный приговор за участие в попытке госпереворота: суд Турции приговорил двух сотрудников полиции к пожизненному заключению.

Мятеж в ночь с 15 на 16 июля устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. В результате столкновений, произошедших в основном в Стамбуле и Анкаре, погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.