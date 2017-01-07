В Турции после попытки госпереворота уволены еще шесть тысяч человек
5 января был вынесен первый официальный приговор за участие в попытке госпереворота: суд Турции приговорил двух сотрудников полиции к пожизненному заключению.
5 января был вынесен первый официальный приговор за участие в попытке госпереворота: суд Турции приговорил двух сотрудников полиции к пожизненному заключению.
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Турции в пятницу уволили более шести тысяч госслужащих после попытки государственного переворота, предпринятой 15 июля прошлого года. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.
По его данным, уволены почти 2,7 тысячи полицейских, 1,7 тысячи сотрудников Министерства юстиции, 838 сотрудников Министерства здравоохранения, более 630 академиков и 135 чиновников аппарата по религиозным связям.
5 января был вынесен первый официальный приговор за участие в попытке госпереворота: суд Турции приговорил двух сотрудников полиции к пожизненному заключению.
Мятеж в ночь с 15 на 16 июля устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. В результате столкновений, произошедших в основном в Стамбуле и Анкаре, погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.
Анкара обвиняет в непосредственной причастности к попытке путча живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников.
Порядка 100 тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране были уволены или отстранены от работы до окончания расследования.
По обвинению в организации путча в Турции задержано уже 7,5 тысячи человек, в том числе более шести тысяч военных, полицейских, судей и прокуроров.