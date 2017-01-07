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05:59 (мск), источник: РБК

Обама поделился мнением о докладе по «вмешательству России» в выборы

Барак Обама считает, что Россия «планировала вмешиваться» и «вмешивалась» в выборы США. Комментарий американского президента последовал после публикации доклада разведки о «вмешательстве России» в выборы.

Источник: AP 2016
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Россия «собиралась вмешиваться» в выборы США и «вмешивалась». Такое мнение высказал президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC News после публикации доклада Национальной разведки США о «вмешательстве России» в американские президентские выборы.

Полный текст интервью американского президента выйдет в воскресенье, говорится на сайте телеканала.

«Я думаю, что это правда, что русские собирались вмешиваться, и они вмешивались», — сказал Обама.

Кроме того, президент посетовал на то, что представители Республиканской партии больше доверяют российскому лидеру Владимиру Путину, чем своим согражданам, только потому что те являются демократами.

Я обеспокоен тем, что республиканцы или телевизионные комментаторы, как мне кажется, выражают большее доверие Владимиру Путину, чем своим согражданам-американцам, потому что они демократы.
Барак ОбамаПрезидент США

Он отметил, что такого не должно быть.

Подразумевая обращение к Трампу, Обама добавил: «Мы должны помнить, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде».

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Национальная разведка США представила доклад о «вмешательстве России» в американские президентские выборы 6 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки не повлияли на прошедшие выборы.

В интервью Associated Press он отметил, что многое узнал на встрече с руководством разведки США, где ему была представлена полная версия доклада. Опубликована в общем доступе была только рассекреченная часть документа.

Трамп сказал, что он узнал много «секретных вещей». На вопрос о том, согласен ли он с обвинениями США в адрес России об ее участии в кибератах, Трамп не ответил.

Избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что когда Трамп вступит в должность президента США, он предпримет «агрессивные» шаги против кибератак в течение нескольких дней.
Комментарии
1
Иван Кадочников
Обама. в итоге, доигрался до того, что всё - таки хочет быть в одной команде с новой власть, но его туда уже точно не берут.
При этом он всё ещё втирает, что "наша команда" -это его команда и примкнувшие к ней... Не может смириться с тем, что команда уже не его, а его не приглашают даже в роли "примкнувшего".
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