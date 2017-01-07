Обама поделился мнением о докладе по «вмешательству России» в выборы

Россия «собиралась вмешиваться» в выборы США и «вмешивалась». Такое мнение высказал президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC News после публикации доклада Национальной разведки США о «вмешательстве России» в американские президентские выборы.

Полный текст интервью американского президента выйдет в воскресенье, говорится на сайте телеканала.

«Я думаю, что это правда, что русские собирались вмешиваться, и они вмешивались», — сказал Обама.

Кроме того, президент посетовал на то, что представители Республиканской партии больше доверяют российскому лидеру Владимиру Путину, чем своим согражданам, только потому что те являются демократами.