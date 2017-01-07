Обама поделился мнением о докладе по «вмешательству России» в выборы

Россия «собиралась вмешиваться» в выборы США и «вмешивалась». Такое мнение высказал президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC News после публикации доклада Национальной разведки США о «вмешательстве России» в американские президентские выборы.
Полный текст интервью американского президента выйдет в воскресенье, говорится на сайте телеканала.
«Я думаю, что это правда, что русские собирались вмешиваться, и они вмешивались», — сказал Обама.
Кроме того, президент посетовал на то, что представители Республиканской партии больше доверяют российскому лидеру Владимиру Путину, чем своим согражданам, только потому что те являются демократами.
Я обеспокоен тем, что республиканцы или телевизионные комментаторы, как мне кажется, выражают большее доверие Владимиру Путину, чем своим согражданам-американцам, потому что они демократы.
Он отметил, что такого не должно быть.
Подразумевая обращение к Трампу, Обама добавил: «Мы должны помнить, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде».
Национальная разведка США представила доклад о «вмешательстве России» в американские президентские выборы 6 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки не повлияли на прошедшие выборы.
В интервью Associated Press он отметил, что многое узнал на встрече с руководством разведки США, где ему была представлена полная версия доклада. Опубликована в общем доступе была только рассекреченная часть документа.
Трамп сказал, что он узнал много «секретных вещей». На вопрос о том, согласен ли он с обвинениями США в адрес России об ее участии в кибератах, Трамп не ответил.
Избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что когда Трамп вступит в должность президента США, он предпримет «агрессивные» шаги против кибератак в течение нескольких дней.
При этом он всё ещё втирает, что "наша команда" -это его команда и примкнувшие к ней... Не может смириться с тем, что команда уже не его, а его не приглашают даже в роли "примкнувшего".