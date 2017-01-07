Стали известны сроки визита Владимира Путина во Владивосток
Не исключено, что во время этого форума глава российского государства, занимающийся дзюдо, посетит еще одно мероприятие.
Не исключено, что во время этого форума глава российского государства, занимающийся дзюдо, посетит еще одно мероприятие.
Информационное агентство ТАСС опубликовало примерный график поездок Президента России Владимира Путина в 2017 году. Одним из пунктов значится и Владивосток.
Восточный экономический форум, проходящий с участием президента России, состоится
Путин и
Не исключено, что во время этого форума глава российского государства, занимающийся дзюдо, посетит еще одно мероприятие. В те же сроки во Владивостоке состоится турнир по дзюдо, приуроченный к столетнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который прошел в этом городе в 1917 году.
Как рассказал журналистам