СМИ: Клинтон может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка‍

По словам источника издания, Клинтон не исключила возможность участия в гонке за место главы крупнейшего города США. Отмечается, что срок полномочий нынешнего мэра города Билла де Блазио закончится в конце этого года.

Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность главы государства после инаугурации 20 января 2017 года.