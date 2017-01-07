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09:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон отказался прекратить полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя

Американские военные решили не прекращать эксплуатацию стратегических бомбардировщиков B-52, несмотря на потерю одним из этих самолетов двигателя во время полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Командования глобального удара военно-воздушных сил (ВВС) США Линду Фрост.

Источник: AP 2016

Полеты бомбардировщиков, как отметила Фрост, продолжаются. «Первоначальная оценка [обстоятельств авиапроисшествия) не указывает на наличие проблемы, затрагивающей весь парк [B-52]», — добавила она.

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Издание Defense News сообщает со ссылкой на министра ВВС Дебору Ли Джеймс, что причиной инцидента с B-52, вероятнее всего, стал отказ двигателя. Аналогичное мнение высказал командующий Командования глобальных ударов ВВС США Робин Рэнд. «Двигатель не просто отвалится. В двигателе была неисправность, и он саморазрушился», — сказал генерал, уточнив, что речь может идти о проблемах с обтекателем.

Стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США потерял двигатель во время учебного полета 4 января, примерно в 50 километрах к северо-востоку от базы Майнот. Самолет без вооружения, оснащенный восемью турбореактивными двигателями производства компании Pratt & Whitney, успешно совершил посадку. Экипаж — пять человек — не пострадал.

Обломки двигателя обнаружены в незаселенной местности. Причины случившегося пока не установлены, начато расследование.

В-52 Stratofortress производится компанией «Боинг» с 1952 года, состоит на вооружении ВВС США с 1955-го. Предполагается, что бомбардировщик будет эксплуатироваться примерно до 2040 года, когда его должен полностью заменить B-21, выпуском которого занимается корпорация Northrop Grumman.

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