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09:24 (мск), источник: Интерфакс

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — говорится в поздравлении главы государства.

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«Огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии, — отмечает президент. — Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения».

По его словам, «конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия». «Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», — заявляет Путин.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — говорится в поздравлении президента.

Комментарии
2
А Б
Этим поздравлением президент фактически признал то, что РПЦ только на бумаге отделена от государства, а фактически является опорой власти и заменой государственной идеологии. Вот только бумага, в которой декларируется отделение церкви от государства, называется Конституцией. Поскольку президент, на словах являющийся гарантом Конституции, её сам же и нарушает, значит он не ставит её ни во что.
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Северный Мишка
Кому на Руси жить хорошо?
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