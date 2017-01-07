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11:24 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров принял участие в рождественском богослужении в соборе Казанской иконы Божией Матери

Тысячи жителей Волгоградской области стали участниками праздничных богослужений, которые прошли во всех православных храмах региона.

Источник: пресс-служба администрации Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров принял участие в богослужении в соборе Казанской иконы Божией Матери, где божественную литургию совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

Вместе с главой волгоградского региона на рождественском богослужении присутствовали вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

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