Андрей Бочаров принял участие в рождественском богослужении в соборе Казанской иконы Божией Матери
Тысячи жителей Волгоградской области стали участниками праздничных богослужений, которые прошли во всех православных храмах региона.
Тысячи жителей Волгоградской области стали участниками праздничных богослужений, которые прошли во всех православных храмах региона.
Губернатор Андрей Бочаров принял участие в богослужении в соборе Казанской иконы Божией Матери, где божественную литургию совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
Вместе с главой волгоградского региона на рождественском богослужении присутствовали