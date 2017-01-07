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13:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Рождество символизирует и бережно хранит истинный смысл христианских традиций и ценностей», — Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Рождеством Христовым.

Источник: РИА "Новости"

«Дорогие нижегородцы, от всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот праздник символизирует и бережно хранит истинный смысл христианских традиций и ценностей, нравственно укрепляя жизнь миллионов россиян, наполняя сердца верой и любовью», — сказано в его поздравлении.

«Рождество дарит нам надежду на обновление мира и торжество добра, очищающую силу прощения и человеколюбия. Эти дни — лучшие для проявления милосердия и самопожертвования во имя своих ближних, во имя людей. Именно эти благодатные чувства рождают в душе свет тихой радости, мира и гармонии», — говорится в его поздравлении.

«Искренне желаю всем нижегородцам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях во имя нашей любимой, духовно просветленной Родины. Светлого вам Рождества Христова», — сказал глава региона.

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