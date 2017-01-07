Президент Молдавии решил отметить Рождество в Сочи

«Совместим отдых с работой. Нас ждет год, полный планов и действий, но шансы на победу, на благо страны и всех ее граждан, велик», — цитирует Игоря Додона «Sputnik».

Игорь Додон стал президентом Молдавии в конце минувшего года, когда впервые за последние 16 лет прошли всенародные выборы главы республики. Участвовали в них и жители Сочи, на курорте для граждан Молдавии был открыт избирательный пункт.