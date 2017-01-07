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13:53 (мск), источник: Вести Сочи

Президент Молдавии решил отметить Рождество в Сочи

Президент Молдавии Игорь Додон отмечает Рождество в Сочи вместе со своей семьей. Правда, глава республики собирается не только отдохнуть, но и провести на курорте ряд неформальных встреч.

Источник: Reuters

«Совместим отдых с работой. Нас ждет год, полный планов и действий, но шансы на победу, на благо страны и всех ее граждан, велик», — цитирует Игоря Додона «Sputnik».

Игорь Додон стал президентом Молдавии в конце минувшего года, когда впервые за последние 16 лет прошли всенародные выборы главы республики. Участвовали в них и жители Сочи, на курорте для граждан Молдавии был открыт избирательный пункт.

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