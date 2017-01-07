Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Рождеством

Сегодня в 480 православных соборах и храмах Кубани проходят посвященные Рождеству Христову богослужения.

В своем микроблоге в Twitter губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей края и пожелал им счастья и теплого празднования. Вениамин Кондратьев отметил, что в этот день не стоит скупиться на добрые слова и мысли.