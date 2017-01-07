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13:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Рождеством

Глава Кубани в ночь на 7 января посетил Свято-Екатерининский кафедральный собор и отстоял службу вместе с прихожанами.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Сегодня в 480 православных соборах и храмах Кубани проходят посвященные Рождеству Христову богослужения.

В своем микроблоге в Twitter губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей края и пожелал им счастья и теплого празднования. Вениамин Кондратьев отметил, что в этот день не стоит скупиться на добрые слова и мысли.

В ночь на 7 января глава Кубани посетил Свято-Екатерининский кафедральный собор, где отстоял службу вместе с прихожанами, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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