Открывшиеся подробности о новом подозреваемом в «деле Платона»

В деле рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона появился новый подозреваемый. Это администратор одной из компаний, работающих на рынке нефтепродуктов нашей и других восточно-европейских стран Константин Попушой. По сообщению сайта deschide.md, его объявили в международный розыск. Для Publika TV эту информацию подтвердил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

По данным следствия, деньги, предположительно похищенные Вячеславом Платоном, перечислялись по схемам, которые продумал Константин Попушой. Размер ущерба от этих действий достигает трёх миллионов долларов.

«Гражданин Попушой обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Его подозревают также в соучастии получения денег незаконным путем и их умышленного использования».

Сайт Deschide.md опубликовал несколько документов, которые подтверждают, что Попушой и Платон замешаны в схемах по отмыванию денег. На основании фиктивных контрактов с фирмами-фантомами Платон выводил деньги из банков, а Попушой регистрировал на подставных лиц десятки оффшорных компаний в Белизе, Южной Америке, Великобритании и других странах.

Попушой также предложил Платону вывести похищенные деньги через схемы в системе торговли природным газом. Подставные лица заключили контракты о покупке топлива с двумя российскими и одной казахской компаниями. Газ поставляли на Украину, которая с зимы 2014 года постоянно испытывает дефицит энергорессурсов. Газ получала и продавала дальше компания из Киева, а полученные деньги переводила офшорным фирмам. В 2015−16 годах два зарегистрированных Попушоем оффшора становятся основными поставщиками сжиженного газа на Украину. Так похищенные деньги превратились в законные средства расчета. Позже часть этих денег была перечислена на счета оффшорных компаний в латвийских банках, а также на личные счета Попушоя, Платона и их родственников.

В июле прошлого года Вячеслава Платона объявлен в международный розыск. Ордер на его арест выдали после обысков в нескольких банках, фирмах и по месту жительства подозреваемых соучастников. Платона задержали на Украину и экстрадировали в Молдову.

Его обвиняют в крупных банковских махинациях. СМИ писали, что рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон замешан и в отмывании 20 миллиардов долларов из России через молдавские банки.