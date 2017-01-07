Открывшиеся подробности о новом подозреваемом в «деле Платона»
В деле рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона появился новый подозреваемый.
В деле рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона появился новый подозреваемый.
В деле рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона появился новый подозреваемый. Это администратор одной из компаний, работающих на рынке нефтепродуктов нашей и других
По данным следствия, деньги, предположительно похищенные Вячеславом Платоном, перечислялись по схемам, которые продумал Константин Попушой. Размер ущерба от этих действий достигает трёх миллионов долларов.
«Гражданин Попушой обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Его подозревают также в соучастии получения денег незаконным путем и их умышленного использования».
Сайт Deschide.md опубликовал несколько документов, которые подтверждают, что Попушой и Платон замешаны в схемах по отмыванию денег. На основании фиктивных контрактов с
Попушой также предложил Платону вывести похищенные деньги через схемы в системе торговли природным газом. Подставные лица заключили контракты о покупке топлива с двумя российскими и одной казахской компаниями. Газ поставляли на Украину, которая с зимы 2014 года постоянно испытывает дефицит энергорессурсов. Газ получала и продавала дальше компания из Киева, а полученные деньги переводила офшорным фирмам. В 2015−16 годах два зарегистрированных Попушоем оффшора становятся основными поставщиками сжиженного газа на Украину. Так похищенные деньги превратились в законные средства расчета. Позже часть этих денег была перечислена на счета оффшорных компаний в латвийских банках, а также на личные счета Попушоя, Платона и их родственников.
В июле прошлого года Вячеслава Платона объявлен в международный розыск. Ордер на его арест выдали после обысков в нескольких банках, фирмах и по месту жительства подозреваемых соучастников. Платона задержали на Украину и экстрадировали в Молдову.
Его обвиняют в крупных банковских махинациях. СМИ писали, что рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон замешан и в отмывании 20 миллиардов долларов из России через молдавские банки.