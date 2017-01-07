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12:37 (мск), источник: АиФ Омск

Виктор Назаров поздравил омичей с Рождеством

7 января православные отмечают Рождество Христово.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Омской области Виктор Назаров поздравил жителей региона с Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Дорогие земляки! Этот радостный праздник укрепляет веру в добро, наполняет сердца теплом и любовью, несёт с собой светлые надежды. Звон рождественских колоколов напоминает о высших ценностях, о милосердии и заботе о ближнем. Христианские заповеди на протяжении веков служат крепкой нравственной опорой нашего общества. Так было и так будет всегда. Желаю всем крепкого здоровья, радости, семейного счастья и благополучия!» — сообщается в поздравлении.

7 января христианский мир отмечает Рождество. В этот день принято поздравлять друг друга с праздником, обмениваться подарками и совершать добрые дела.

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