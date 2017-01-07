Украина наняла профессиональных американских лоббистов
Украина наняла американскую компанию для лоббирования своих интересов.
Украина наняла американскую компанию для лоббирования своих интересов.
Администрация Президента Украины Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную
«BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года. Адрес клиента в представленной информации — «Банковая 11, Киев, Украина». Цель деятельности компании — «усиление связей между США и Украиной и поощрения американских частных предпринимателей инвестировать в Украину», — говорится в публикации.
Как отмечается, в конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о «выработке и имплементации стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в частности и об «организации встреч» с американскими должностными лицами.
Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах. Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.
Как пишет издание, «украинские политики опасаются вероятного сближения США с Россией» после прихода к власти в США Дональда Трампа, который «неоднократно высказывал свое восхищение стилем управления российского президента Владимира Путина».