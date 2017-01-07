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13:55 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: мы никому не позволим унижать наш народ и государство

«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе», — заявил глава государства.

Источник: AP 2016

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никому не будет позволено унижать белорусский народ и государство. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая в праздник Рождества Христова Свято-Духов кафедральный собор Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать, — заявил глава государства. — Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам».

«Главное для нас — обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное — мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) — у нашего порога яркий этому пример», — подчеркнул белорусский лидер.

«Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы», — заявил Президент.

«Но вы должны понимать, как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону. У нас есть государство — суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). Кстати, уходящее своими корнями далеко в историю. И мы это прекрасно знаем. И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира», — сказал Александр Лукашенко.

Президент назвал главной своей задачей беречь землю, на которой живет белорусский народ, защищать государственность. «И я очень рад, что нога в ногу, рядом со мной, со всем народом идет наша церковь», — добавил он.

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