Лукашенко: мы никому не позволим унижать наш народ и государство
«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе», — заявил глава государства.
«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе», — заявил глава государства.
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никому не будет позволено унижать белорусский народ и государство. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая в праздник Рождества Христова
«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если
«Главное для нас — обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное — мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) — у нашего порога яркий этому пример», — подчеркнул белорусский лидер.
«Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей,
«Но вы должны понимать, как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону. У нас есть государство — суверенное, независимое (нравится это
Президент назвал главной своей задачей беречь землю, на которой живет белорусский народ, защищать государственность. «И я очень рад, что нога в ногу, рядом со мной, со всем народом идет наша церковь», — добавил он.