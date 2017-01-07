Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine, немецкие спецслужбы считают, что за кибератакой на ОБСЕ в декабре прошлого года стоит группировка АРТ 28 (Fancy Bear), за которой, как считают в Берлине, стоят российские хакеры. «Есть улики, которые указывают на АРТ 28», — заявил агентству DPA глава ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маасен.

По его словам, анализ показал схожий почерк при кибератаке на ОБСЕ и на немецкий парламент.