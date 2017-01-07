Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ
Немецкое Федеральное ведомство по охране Конституции заподозрило российских хакеров в атаке на ОБСЕ в декабре прошлого года.
Немецкое Федеральное ведомство по охране Конституции заподозрило российских хакеров в атаке на ОБСЕ в декабре прошлого года.
Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine, немецкие спецслужбы считают, что за кибератакой на ОБСЕ в декабре прошлого года стоит группировка АРТ 28 (Fancy Bear), за которой, как считают в Берлине, стоят российские хакеры. «Есть улики, которые указывают на АРТ 28», — заявил агентству DPA глава ведомства по охране Конституции
По его словам, анализ показал схожий почерк при кибератаке на ОБСЕ и на немецкий парламент.
Власти Германии
В конце декабря издание Tagesschau со ссылкой на источник в следствии сообщило о том, что атаковавшие сайт Бундестага хакеры непричастны к краже документов, позже попавших в распоряжение сайта Wikileaks. По одной из версий, бумаги сайту Джулиана Ассанжа передал тайный агент, работавший в парламенте. Его имя пока не называется.
Украденные из немецкого парламента документы были опубликованы сайтом Wikileaks 1 декабря. Речь шла о тайных договоренностях между Агентством национальной безопасности США и немецкой разведкой БНД, которые и стали предметом расследования бундестага.