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14:36 (мск), источник: РБК

Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ

Немецкое Федеральное ведомство по охране Конституции заподозрило российских хакеров в атаке на ОБСЕ в декабре прошлого года.

Источник: Reuters

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine, немецкие спецслужбы считают, что за кибератакой на ОБСЕ в декабре прошлого года стоит группировка АРТ 28 (Fancy Bear), за которой, как считают в Берлине, стоят российские хакеры. «Есть улики, которые указывают на АРТ 28», — заявил агентству DPA глава ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маасен.

По его словам, анализ показал схожий почерк при кибератаке на ОБСЕ и на немецкий парламент.

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Власти Германии по-прежнему расследуют кибератаки на парламент Германии, в ходе которых были похищены секретные документы. Основными подозреваемыми назывались российские хакеры.

В конце декабря издание Tagesschau со ссылкой на источник в следствии сообщило о том, что атаковавшие сайт Бундестага хакеры непричастны к краже документов, позже попавших в распоряжение сайта Wikileaks. По одной из версий, бумаги сайту Джулиана Ассанжа передал тайный агент, работавший в парламенте. Его имя пока не называется.

Украденные из немецкого парламента документы были опубликованы сайтом Wikileaks 1 декабря. Речь шла о тайных договоренностях между Агентством национальной безопасности США и немецкой разведкой БНД, которые и стали предметом расследования бундестага.

Комментарии
1
Р.P.F
шмеркель все секреты АБамке сливала.
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