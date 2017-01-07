США в 2016 году сбросили более 26 тысяч бомб на семь стран

По данным эксперта, 12192 бомбы были сброшены в Сирии. Еще 12095 применили в Ираке, 1337 — в Афганистане, 496 — в Ливии, 34 — в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.

В 2015 году, по словам автора доклада, США сбросили на 3027 бомб меньше. Кроме того, тогда в списке не было Ливии.