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16:13 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В СБУ обещают провести с Савченко разъяснительную работу

Советник главы СБУ пояснил, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся в довольно тяжелом эмоциональном состоянии.

Источник: Telegraf.com.ua

Служба безопасности Украины намерена провести разъяснительную работу с внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко относительно ее намерения опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Эти списки нам известны, мы работаем с ними. И не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную разъяснительную работу (с Надеждой Савченко — ред.) в рамках действующего законодательства», — сказал Тандит, отвечая на вопрос журналиста.

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Он отметил, что в Украине существует определенное законодательство, которое ограничивает публикацию любой информации, связанной с данными о военнопленных, и эта информация не должна использоваться для политического пиара и манипуляций.

«Новые списки пленных — это не фейерверк, а трудная работа. Мы не должны использовать эту информацию для полезных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром. Важно помнить о жизни этих людей, нам надо сделать все, чтобы ребята были освобождены. Надо помнить о без вести пропавших, их более 490 человек. Вопрос в том, для чего вообще эти списки публиковать», — добавил Тандит.

Советник главы СБУ пояснил, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся в довольно тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому «любая информация, связанная с заложниками, может иметь характер не только полезной информации, но и навредить их родным, очень важно помнить об этом».

«Хочу заверить, что мы делаем все для того, что в конце концов освободить всех военнопленных», — резюмировал Тандит.

Как сообщалось, в пятницу внефракционный народный депутат Надежда Савченко в Фейсбуке пообещала опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.

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