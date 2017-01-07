Лукашенко поделился своим мнением об автономии БПЦ

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко отметил, что «есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там».

«Знаете, жизнь все расставит на свои места, — подчеркнул он. — Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует», пишут Naviny.by.

По его мнению, белорусам абсолютно не мешает сегодня то, что «мы с братскими народами — россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, в лоне православия находимся вместе».