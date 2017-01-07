В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Евросоюз

«Естественно, прибытие танков США в Европу вносит некий дисбаланс сил в Европе. Надо это учитывать, но я не думаю, что какие-то меры необходимо предпринимать», — заявил он «Интерфаксу» в субботу.
Это “новогодний подарок” от уходящей администрации США, от их уходящего президента Барака Обамы, это та администрация, которая не собиралась запускать перезагрузку, а привыкла только бряцать оружием
Андрей Красовпервый зампред комитета Госдумы по обороне
По его словам, лучше всего продолжать проводить существующую политику: укреплять вооруженные силы, совершенствовать их боевую подготовку, а также укреплять предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Ранее BBC сообщила, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.
Недавно на частной земле, являющейся частью государственной границы РФ с Латвией был сожжен автомобиль собственника этой земли! Кто это сделал и для чего? Ведь доступ на данный участок возможен только для собственника земли и ПС ФСБ!
Когда СК возбудит дело по факту сокрытия Администрации Президента РФ информации от Президента РФ о том, что часть государственной границы РФ с Латвией (членом НАТО) находится в частной собственности?
Факты: 1. Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым №60:21:13 01 12:06: серия РФ/60:21-01№308783, с регистрационной записью 6449 от10.01.1999г.
2. Решение Пыталовского Суда от 14.09.2012г,,вступившее в законную силу. (Данный документ, является действующим документом, который подтверждает, что представленный 14.09.2012г.Росреестром по Псковской области Пыталовскому Суду правоустанавливающий документ - Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым № 60:21:13 01 12:06 : серия РФ/60:21-01№308783, с регистрацилнной записью 6449 от 10.01.1999г. находится на линии границы с Латвией).
Сообщение в латвийских СМИ, что демаркация с двух сторон проведена, является не правдой! Нельзя провести демаркацию по чужой земле, не выкупив ее!