В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Евросоюз

«Естественно, прибытие танков США в Европу вносит некий дисбаланс сил в Европе. Надо это учитывать, но я не думаю, что какие-то меры необходимо предпринимать», — заявил он «Интерфаксу» в субботу.

Это “новогодний подарок” от уходящей администрации США, от их уходящего президента Барака Обамы, это та администрация, которая не собиралась запускать перезагрузку, а привыкла только бряцать оружием

По его словам, лучше всего продолжать проводить существующую политику: укреплять вооруженные силы, совершенствовать их боевую подготовку, а также укреплять предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Ранее BBC сообщила, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.