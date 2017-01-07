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18:12 (мск), источник: РИА Новости

По делу об убийстве российского посла в Турции арестованы пять человек

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Турецкая полиция арестовала пять человек в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

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Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

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Сообщается, что четверо из пяти арестованных были сослуживцами Алтынташа в органах МВД.

По информации прокуратуры, пятым арестованным является активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По версии прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Сообщаются также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в «принадлежности к вооруженной террористической организации».

Комментарии
3
Р.P.F
хорошо! мы прислушаемся к твоим соображениям.
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А Б
Довольно странны, нелогичным и подозрительным, мягко говоря, является то обстоятельство, что совершивший убийство бывший сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован силами безопасности, а не арестован на месте преступления, тем более, что у него даже не осталось после убийства посла боеприпасов. Это может говорить о незаинтересованности властей Турции в поисках истинного виновника преступления.
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Александр д
ребята там через одного террористы как в 90 х крышевали чеченов потом игил очень скользкая страна из за трубы не стоит доверять
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