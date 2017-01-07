Лукашенко пообещал защитить белорусский народ от унижений

По словам главы государства, защита белорусов и всей республики является «главной формулой действий» властей. «Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии также заявил, что никому не может отдать свое государство. «Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам», — сказал политик.

По словам Лукашенко, главная задача белорусских властей — обеспечить стабильность, мир и покой в стране. «Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется», — предостерег он. Президент в этой связи напомнил о конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке, приведшим к дестабилизации обстановки в ряде государств данных регионов.

«Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы», — заверил Лукашенко.