В Калининграде в Рождество Антон Алиханов помолился и побывал на ярмарке
В Калининграде сегодня, 7 января 2017 года, перед кафедральным собором Христа Спасителя состоялся праздник, посвященный Рождеству Христову.
В Калининграде сегодня, 7 января 2017 года, перед кафедральным собором Христа Спасителя состоялся праздник, посвященный Рождеству Христову.
Вместе со школьниками и их родителями этот праздник отметил и врио губернатора Антон Алиханов.
Глава региона пожелал всем, чтобы свет Вифлеемской звезды всегда был ориентиром жизненного пути, предначертанного каждому человеку Богом: «Мира, добра вашим семьям. Я искренне верю, что у вас в этом году всё получится и всё сбудется, с праздником!».
Следом Алиханов присоединился к участникам святочных гуляний, послушал выступления творческих коллективов, после чего побывал на рождественской православной
Накануне, в рождественскую ночь, Антон Алиханов принял участие в вечернем богослужении в храме Христа Спасителя.