В Калининграде в Рождество Антон Алиханов помолился и побывал на ярмарке

Вместе со школьниками и их родителями этот праздник отметил и врио губернатора Антон Алиханов.

Глава региона пожелал всем, чтобы свет Вифлеемской звезды всегда был ориентиром жизненного пути, предначертанного каждому человеку Богом: «Мира, добра вашим семьям. Я искренне верю, что у вас в этом году всё получится и всё сбудется, с праздником!».

Следом Алиханов присоединился к участникам святочных гуляний, послушал выступления творческих коллективов, после чего побывал на рождественской православной выставке-ярмарке «Русский край — 2017». Тут ему показали творения ремесленников: изделия из натурального дерева, свечи, иконы, духовные книги, монастырский мёд, травяные настои, масла, сладости, товары для здоровья. Участие в ярмарке принимают православные монастыри и храмы, мастерские, православные издательства, иконописцы, народные умельцы из России, Белоруссии, Украины, Греции, Грузии, Иерусалима, Италии и Палестины — всего более 100 участников.

Накануне, в рождественскую ночь, Антон Алиханов принял участие в вечернем богослужении в храме Христа Спасителя.