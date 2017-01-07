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19:30 (мск), источник: РБК - Украина

Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по еще одному делу

Печерский райсуд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.

Источник: Reuters

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Сообщается, что суд по этому делу разрешил задержать Януковича, Захарченко, а также бывшего начальника столичной милиции Валерия Коряка.

Все они подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко, который был помощником покойного главы УПЦ МП Владимира. Отметим, еще одним подозреваемым в данном деле является нардеп от Оппоблока Вадим Новинский.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал дом, гаражи и судно Януковича.

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