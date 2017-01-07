Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по еще одному делу

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Сообщается, что суд по этому делу разрешил задержать Януковича, Захарченко, а также бывшего начальника столичной милиции Валерия Коряка.

Все они подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко, который был помощником покойного главы УПЦ МП Владимира. Отметим, еще одним подозреваемым в данном деле является нардеп от Оппоблока Вадим Новинский.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал дом, гаражи и судно Януковича.