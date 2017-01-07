Шварценеггер записал видеообращение в ответ на критику Трампа

В своем микроблоге бывший губернатор Калифорнии выложил видеозапись, в которой процитировал первую инаугурационную речь Авраама Линкольна от 4 марта 1861 года.

Шварценеггер заранее извинился за свой акцент и зачитал следующий отрывок: «Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, зазвучат еще во славу единства, когда их коснутся светлые ангелы, живущие в наших душах».

«Предвыборная компания окончена, выборы позади. Мы не враги, а соседи и друзья, и что самое главное, все мы — американцы. Нам нужно много трудиться, чтобы сохранить величие Америки, поэтому давайте работать вместе», — добавил актер.

В заключение Шварценеггер пожелал избранному президенту удачи и выразил надежду на то, что Трамп «будет трудиться на благо всех граждан Америки так же жестко, как и для своих рейтингов».