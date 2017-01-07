Все под контролем: Порошенко доложили о результатах борьбы с непогодой в Украине

Он подчеркнул, что усложнения на данный момент наблюдаются только на некоторых дорогах местного значения.

Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

В областях Украины, которые пострадали от непогоды, ситуация стабильная и находится под контролем соответствующих служб.

В Украине ожидаются снежные заносы и до 20 градусов мороза — ГСЧС

Кроме того, людей, которые оказались в снежном плену, эвакуировали и разместили в пунктах обогрева.

Также Чечеткин рассказал, что в Одесской области с 18:00 ограничили движение транспорта. По его словам, в Приморском районе Одессы 35 домов осталось без тепла. Там работают аварийные бригады.

Отмечается, что в областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме.

Как сообщал «Обозреватель», в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра) в Украине без электроэнергии остался 71 населенный пункт в семи областях, при этом больше всего пострадала Одесская область.