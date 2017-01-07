Все под контролем: Порошенко доложили о результатах борьбы с непогодой в Украине
Руководитель ГосЧС Николай Чечеткин рассказал о ситуации в областях Украины.
Руководитель ГосЧС Николай Чечеткин рассказал о ситуации в областях Украины.
В областях Украины, которые пострадали от непогоды, ситуация стабильная и находится под контролем соответствующих служб.
Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
Он подчеркнул, что усложнения на данный момент наблюдаются только на некоторых дорогах местного значения.
Кроме того, людей, которые оказались в снежном плену, эвакуировали и разместили в пунктах обогрева.
Также Чечеткин рассказал, что в Одесской области с 18:00 ограничили движение транспорта. По его словам, в Приморском районе Одессы 35 домов осталось без тепла. Там работают аварийные бригады.
Отмечается, что в областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме.
Как сообщал «Обозреватель», в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра) в Украине без электроэнергии остался 71 населенный пункт в семи областях, при этом больше всего пострадала Одесская область.