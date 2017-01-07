Трамп пообещал повысить уважение России к США

«Иметь хорошие отношения с Россией хорошо, а не плохо. Только “глупые” люди или дураки считают, что это плохо. В мире достаточно проблем, чтобы не добавлять к ним еще одну», — написал Трамп.
Когда я буду президентом, Россия будет уважать США куда больше, чем сейчас, и обе страны, вероятно, будут работать вместе над разрешением некоторых из множества серьезных и насущных проблем и вызовов по всему миру.
Дональд Трампизбранный президент США
Ранее американская разведка опубликовала доклад, в котором заявила о влиянии российских кибератак на итог президентских выборов в США. Трамп, встретившись с руководством разведки, заявил об отсутствии доказательств такого влияния, хотя и признал, что подобные попытки предпринимались.