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21:59 (мск), источник: Интерфакс

Трамп пообещал повысить уважение России к США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что во время его руководства страной Москва будет испытывать к Вашингтону большее уважение, чем сейчас. Об этом политик написал в субботу в своем твиттере.

Источник: Reuters

«Иметь хорошие отношения с Россией хорошо, а не плохо. Только “глупые” люди или дураки считают, что это плохо. В мире достаточно проблем, чтобы не добавлять к ним еще одну», — написал Трамп.

Когда я буду президентом, Россия будет уважать США куда больше, чем сейчас, и обе страны, вероятно, будут работать вместе над разрешением некоторых из множества серьезных и насущных проблем и вызовов по всему миру.
Дональд Трампизбранный президент США

Ранее американская разведка опубликовала доклад, в котором заявила о влиянии российских кибератак на итог президентских выборов в США. Трамп, встретившись с руководством разведки, заявил об отсутствии доказательств такого влияния, хотя и признал, что подобные попытки предпринимались.

Комментарии
1
Vladimir
Молодец, Трамп!!! Одна проблема есть: либерастикам в РФ это не по душе, щас такой хай подымят..)) АБ что-то нет, наверное, ротация, а так бы он такой пасквиль нацарапал..))
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