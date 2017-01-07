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21:59 (мск), источник: Обозреватель

Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение

Виктор Муженко назвал причины мобилизации.

В Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.

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Об этом в комментарии Апострофу рассказал глава Генштаба Виктор Муженко.

«Ежегодно такие офицерские звания получают 9−10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться», — отметил он.

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону АТО только после прохождения подготовки.

Как сообщал «Обозреватель», в Генштабе рассказали, кто попадает под дополнительную волну призыва в 2017 году.

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