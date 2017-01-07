Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение
Виктор Муженко назвал причины мобилизации.
Виктор Муженко назвал причины мобилизации.
В Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.
Об этом в комментарии Апострофу рассказал глава Генштаба Виктор Муженко.
«Ежегодно такие офицерские звания получают 9−10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться», — отметил он.
Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону АТО только после прохождения подготовки.
Как сообщал «Обозреватель», в Генштабе рассказали, кто попадает под дополнительную волну призыва в 2017 году.