Foreign Policy назвал десять самых нестабильных горячих точек в 2017 году

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Война в Сирии, которая длится уже почти шесть лет, унесла около 500 тысяч жизней, еще 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Президенту Башару Асаду пока не удается закончить вооруженный конфликт и вернуть контроль над всей территорией страны. Тем не менее, взятие восточного Алеппо правительственными войсками в декабре стало переломным моментом сирийского кризиса.

После того, как Россия, Турция и Иран заключили соглашение о прекращении огня, удалось провести эвакуацию гражданских лиц.

Несмотря на то, что Москве, Анкаре и Тегерану предстоит решить много задач, этот новый дипломатический путь открывает наилучшую возможность для снижения уровня насилия в Сирии.

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В Ираке борьба с террористами ИГ подорвала способность властей управлять страной, вызвала огромные разрушения и разделила курдские и шиитские политические партии на конкурирующие фракции и вооруженных повстанцев, которые сражаются друг с другом за ресурсы. Операция по освобождению Мосула, проводимая при поддержке США, может закончиться провалом, если сделать неправильный ход, пишет FP. Разделенная конфликтом в Донбассе и искалеченная коррупцией Украина движется по направлению к еще большей неопределенности. Киев напуган слухами о том, что США могут отменить антироссийские санкции, отмечает автор статьи. Украинский лидер Петр Порошенко стремительно теряет поддержку Запада из-за нежелания (или неспособности) провести обещанную экономическую реформу и избавиться от коррупции.

Проблемы президента Украины могут усугубиться, если в этом году пройдут парламентские выборы, на которых поддержку получат пророссийские партии, отмечает автор материала.

Вооруженный конфликт и политическая нестабильность в Афганистане представляют собой серьезную угрозу для безопасности в мире. Талибы укрепляют свои позиции, а боевики ИГ продолжают нападения на шиитов. Ослабление афганских войск может привести к тому, что боевики захватят территории, оставшиеся без контроля. Война в Йемене привела к гуманитарной катастрофе: миллионы людей оказались на грани голодной смерти, около четырех тысяч мирных жителей были убиты, преимущественно, в результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Если конфликт не будет урегулирован, в него могут вмешаться такие террористические группировки, как Аль-Каида и ИГ, говорится в статье.

Конфликт между Анкарой и «Рабочей партией Курдистана» разгорается с момента окончания перемирия в июле 2015 года.

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Кроме того, Турцию регулярно выбирают в качестве мишени боевики ИГ. Последний теракт произошел в Стамбуле в новогоднюю ночь — трагедия унесла жизни 39 человек. Напряженность между Мексикой и Соединенными Штатами кажется неизбежной после обещаний избранного президента США Дональда Трампа построить на южной границе стену, депортировать миллионы нелегальных мигрантов и прекратить действие Северо-Американского соглашения о свободной торговле. Зона Сахеля и бассейн озера Чад остаются одной из опаснейших горячих точек в мире из-за обосновавшихся там террористических группировок.

Так, в 2016 году джихадисты совершили несколько атак на западе Нигера, в Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаре.

В регионе остается активной Аль-Каида, кроме того, силы безопасности Нигерии, Камеруна и Чада продолжают борьбу с боевиками Боко Харам. Борьба с терроризмом, которая пока не приносит должных плодов, угрожает привести к гуманитарной катастрофе, что, в свою очередь, может вылиться в кровопролитное восстание, пишет FP.

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Демократическая Республика Конго страдает от политического кризиса — президент Джозеф Кабила пока не подписал соглашение, по условиям которого он должен уйти в отставку после выборов, то есть до конца 2017 года. Столкновения между силами безопасности ДРК и противниками действующего главы государства за последние несколько месяцев унесли жизни десятков человек. Если выборы вновь будут отложены, насилие продолжится, подчеркивает автор материала. После трех лет гражданской войны это молодое государство все еще терзают многочисленные конфликты — число внутренне перемещенных лиц достигло 1,8 миллиона человек. Около 1,2 миллиона покинули страну. Переломный момент наметился в декабре 2015 года, когда было подписано мирное соглашение, однако уже с июле оно было разорвано. Дипломатические усилия СБ ООН направлены на то, чтобы разместить в стране корпус миротворцев, однако едва ли это позволит избежать дальнейшей эскалации. Новое правительство Мьянмы во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи пообещало, что мир и национальное примирение станут его главными приоритетами.