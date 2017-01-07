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22:42 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по делу о похищении архиепископа

Следствие считает, что экс-президент таким образом пытался добиться отречения нелояльного киевского митрополита.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Печорский суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего начальника столичного управления МВД Валерия Коряка по делу о похищении архиепископа Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в 2013 году, сообщает в субботу УНИАН.

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По версии следствия, похищение было организовано с целью повлиять на ныне покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира (Сабодана), которого хотели заменить более лояльной фигурой.

Для этого Янукович и его приближенные начали собирать компромат на ближайшее окружение Сабодана, а также выкрали и долгое время удерживали его личного помощника — Александра Драбинко — и еще трех монахинь.

В декабре суд в Киеве уже санкционировал задержание Януковича по делу о госизмене.

До этого бывший президент Украины давал показания о событиях на майдане в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из Ростова-на-Дону. Однако позже суд отказался допрашивать его дистанционно.

Комментарии
1
ГДК
Дело за малым: - Задержать.
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