Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по делу о похищении архиепископа
Следствие считает, что
Следствие считает, что
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Печорский суд Киева разрешил задержать
По версии следствия, похищение было организовано с целью повлиять на ныне покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира (Сабодана), которого хотели заменить более лояльной фигурой.
Для этого Янукович и его приближенные начали собирать компромат на ближайшее окружение Сабодана, а также выкрали и долгое время удерживали его личного помощника — Александра Драбинко — и еще трех монахинь.
В декабре суд в Киеве уже санкционировал задержание Януковича по делу о госизмене.
До этого бывший президент Украины давал показания о событиях на майдане в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из