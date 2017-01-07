Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по делу о похищении архиепископа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Печорский суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего начальника столичного управления МВД Валерия Коряка по делу о похищении архиепископа Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в 2013 году, сообщает в субботу УНИАН.

Суд в Киеве арестовал имущество Януковича, в том числе его корабль

По версии следствия, похищение было организовано с целью повлиять на ныне покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира (Сабодана), которого хотели заменить более лояльной фигурой.

Для этого Янукович и его приближенные начали собирать компромат на ближайшее окружение Сабодана, а также выкрали и долгое время удерживали его личного помощника — Александра Драбинко — и еще трех монахинь.

В декабре суд в Киеве уже санкционировал задержание Януковича по делу о госизмене.