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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Путин поручил регионам активнее распоряжаться госимуществом и выпускать свои ценные бумаги

Для пополнения региональных бюджетов президент также предложил ряд мер правительству РФ и Банку России.

Источник: AP 2016

Хабаровск, 8 января, AmurMedia.

Активнее и реалистичнее смотреть на составление и исполнение планов приватизации имущества в регионах, а также на эмиссию собственных ценных бумаг в целях снижения долговой нагрузки поручил губернаторам Владимир Путин. Президент РФ также дал ряд указаний Дмитрию Медведеву и Эльвире Набиуллиной, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на kremlin.ru.

Президент страны дал ряд поручений высшим должностным лицам субъектов РФ в целях сокращения дефицита региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки.

В перечне поручений, в частности, говорится об обязательной инвентаризации госимущества и вовлечении неиспользуемого в хозяйственный оборот, формировании «реалистичных» и выполнимых планов приватизации, а также о более активном использовании государственных ценных бумаг субъектов РФ как инструмента долгосрочного финансирования дефицита бюджета.

Кроме того, президент вынес ряд поручений председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Банку России предстоит, в частности, проанализировать процентные ставки по кредитам, выданным регионам кредитными организациями, а также принять меры по снижению ставок.

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