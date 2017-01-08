Путин поручил регионам активнее распоряжаться госимуществом и выпускать свои ценные бумаги

Хабаровск, 8 января, AmurMedia.

Активнее и реалистичнее смотреть на составление и исполнение планов приватизации имущества в регионах, а также на эмиссию собственных ценных бумаг в целях снижения долговой нагрузки поручил губернаторам Владимир Путин. Президент РФ также дал ряд указаний Дмитрию Медведеву и Эльвире Набиуллиной, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на kremlin.ru.

Президент страны дал ряд поручений высшим должностным лицам субъектов РФ в целях сокращения дефицита региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки.

В перечне поручений, в частности, говорится об обязательной инвентаризации госимущества и вовлечении неиспользуемого в хозяйственный оборот, формировании «реалистичных» и выполнимых планов приватизации, а также о более активном использовании государственных ценных бумаг субъектов РФ как инструмента долгосрочного финансирования дефицита бюджета.

Кроме того, президент вынес ряд поручений председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Банку России предстоит, в частности, проанализировать процентные ставки по кредитам, выданным регионам кредитными организациями, а также принять меры по снижению ставок.