Бывший дипломат КНДР рассказал о ядерных планах страны

«КНДР установила для себя цель создать уменьшенные ядерные заряды, которые можно будет установить в ракеты, способные достичь США, к концу 2017 или началу 2018 года, так как страна принимает во внимание политические перемены в Южной Корее и Соединенных Штатах», — заявил он.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации заявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты вышла на завершающую стадию.
Незадолго до этого был опубликован доклад Института стратегии национальной безопасности при Национальном агентстве разведки Южной Кореи.
В нем говорилось, что КНДР может разработать ракету, способную достичь континентальной части США, к 2020 году. Эксперты также отмечали, что КНДР достигла прогресса во время четвертого и пятого испытаний.
30 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию, которая вводит новые санкции в отношении Северной Кореи из-за проводимых страной испытаний ядерного оружия. Экономические санкции в отношении страны касаются ограничения экспорта угля из Северной Кореи в страны ООН. Санкции также затронули экспорт меди, никеля, серебра и цинка.
Резолюция ООН также запрещает продажу Пхеньяну вертолетов и судов. Кроме того были введены ограничения на въезд в страны-члены ООН для ряда частных лиц организаций.