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10:44 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое обаяние снискали Вам признание и широкую известность. Выразительные образы, созданные Вами в кино и на театральных подмостках, стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что белорусские зрители любят и высоко ценят творчество Марины Нееловой.

«Уверен, и в дальнейшем Вы будете радовать многочисленных поклонников своими работами, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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