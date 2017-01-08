Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем

«Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое обаяние снискали Вам признание и широкую известность. Выразительные образы, созданные Вами в кино и на театральных подмостках, стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что белорусские зрители любят и высоко ценят творчество Марины Нееловой.

«Уверен, и в дальнейшем Вы будете радовать многочисленных поклонников своими работами, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России», — подчеркнул Александр Лукашенко.